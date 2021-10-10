Українці можуть не хвилюватися про дощі, проте нічні морози міцно посилять свої позиції, поки в денний час збережеться відносне тепло.
Про те, якою буде погода в Україні в неділю, 10 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, українців чекає спокійний день без опадів і з мінливою хмарністю по всій країні. Денні температури особливо не зміняться в порівнянні з попередніми днями, а вночі місцями очікуються морози аж до – 2 градусів.
Сильний вітер продовжить докучати українцям. Він буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с, а в приазов'ї пориви місцями досягнуть 15-20 м/с.
На півночі України вночі температура коливатиметься від -1 до +2 градусів, а вдень – від +11 до +14.
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У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від 2 до +3 градусів, а вдень – від +10 до + 17.
У центральних областях вночі температура опуститься до + 1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +14 градусів.
На сході вночі очікується від +2 до +7 градусів, а вдень – від +12 до + 16.
На півдні нічні температури досягнуть + 3 ... +7 градусів, а денні – від +13 до + 16 градусів.
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