Українці можуть не хвилюватися про дощі, проте нічні морози міцно посилять свої позиції, поки в денний час збережеться відносне тепло.

Про те, якою буде погода в Україні в неділю, 10 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, українців чекає спокійний день без опадів і з мінливою хмарністю по всій країні. Денні температури особливо не зміняться в порівнянні з попередніми днями, а вночі місцями очікуються морози аж до – 2 градусів.

Сильний вітер продовжить докучати українцям. Він буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с, а в приазов'ї пориви місцями досягнуть 15-20 м/с.

На півночі України вночі температура коливатиметься від -1 до +2 градусів, а вдень – від +11 до +14.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від 2 до +3 градусів, а вдень – від +10 до + 17.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +14 градусів.

На сході вночі очікується від +2 до +7 градусів, а вдень – від +12 до + 16.

На півдні нічні температури досягнуть + 3 ... +7 градусів, а денні – від +13 до + 16 градусів.

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