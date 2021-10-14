Погода в жовтні, схоже, вирішила здивувати українців, хоча синоптики обіцяли середньостатистичні значення, а то і взагалі холод сильніше, ніж у листопаді, все може статися зовсім інакше

На ситуація може вплинути антициклон Ольденбургія. За розрахунками gismeteo.ua, до третьої декади місяця, а саме 21-22 жовтня температура в Києві вдень може піднятися до 20 градусів і вище, пишуть "Факти".

Раніше в Українському гідрометцентрі прогнозували, що у зв'язку з дією антициклону з 17 по 20 жовтня очікують сонячну погоду, без опадів і досить теплу, як для Жовтня. Повідомлялося, що повітря прогріється до 18 вище нуля, а на Закарпатті і зовсім буде 20 градусів.

А 22-23 жовтня на Заході і півночі країни пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі опуститься до 3-9° тепла, а вдень підніметься до 12-18° з позначкою плюс.

Варто відзначити, що очікувані +20 це ще не межа. Так, у 1888 році в Києві фіксували +28 градусів у жовтні.

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