Погода в Украине резко ухудшится: в страну придут сильные осенние ливни, а часть областей накроют густые туманы, о чем предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре и ГСЧС предупредили украинцев об опасном ухудшении погоды в среду, 13 октября.

Так, спасатели ГСЧС предупредили о том, что утром и ночью жителям западных областей стоит быть готовыми к густому туману, из-за которого видимость снизится до 200-500 м.

А вот Одесскую и Николаевскую области в течение дня накроют сильные ливни. Обильные осадки также ожидаются в большинстве областей. Сухо будет только на западе за исключением Закарпатья, где также пройдет небольшой дождь.

Стоит отметить, что осадки не задержатся в Украине на долго: уже в четверг тучи разойдутся, и украинцев будет ждать солнечный день без дождей.

Существенного похолодания в среду не ожидается: температура в среднем по стране останется без особых изменений.

На севере ночные температуры будут колебаться от +5 до +7 градусов, а дневные – от +9 до +12.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, а днем – от +8 до +12.

В центральных областях ночью температура опустится до +4…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+15.

В восточных областях ночью столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов, а днем – от +11 до +17.

В южных областях ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем – от +10 до +17.

Отметим, что ближайшие ночи в Украине обойдутся без заморозков и резкого снижения температуры.

Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.

Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.