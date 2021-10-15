Політ на Кіпр видався вельми цікавим: в літаку рейсом Ларнака - Київ один з пасажирів влаштував скандал, борпровідниці не зуміли заспокоїти бешкетника і покликали на допомогу поліцію.

Інцидент стався під час польоту 14 жовтня, передає Телеграм-канал "Київ Оперативний". Згідно з наявною інформацією, переполох почався через те, що чоловік відмовився надягати захисну маску.

А, нагадаємо, за новими правилами в пандемію, всі пасажири, включаючи бортпровідників, повинні носити індивідуальні захисні маски під час всієї подорожі.

Розлючений чоловік не тільки відмовлявся надіти маску, але ще й чіплявся до пасажирів, нецензурно висловлювався і показував непристойні жести. Тривалий час бортпровідниці намагалися його заспокоїти і закликати до дисципліни, але марно.

"Ви чо, поплутали чи що? У мене зламаний ніс, мені дихати нічим! Я тут повинен померти або скінчитися тут? А?", - кричав дебошир.

Зрештою, по прильоту до Києва з'явилися правоохоронці і під оплески пасажирів заарештували хулігана.

Користувачі Мережі активно коментують подію:

"Він не перший і не останній"

"Тварина"

"Зіванії пережрав перед вильотом"

"Таких буйних треба присипляти під час польоту"

"Бешкетників потрібно скидати з парашутом, бажано десь над океаном. Не можеш спокійно долетіти - йди своїм ходом"

"Зараз це правила перельоту, він їх знав, міг не летіти. Летів, значить прийняв"

"Про закони він згадав, ступив на борт і ти вже повинен виконувати вказівки командира корабля, саме він там цар і бог"

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