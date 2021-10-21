В Україні за добу зафіксовано понад 22 тисячі випадків коронавірусу - встановлено новий антирекорд.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього з початку пандемії ковід підтвердили у 2 701 600 українців.

За минулу добу від 19 померло 546 жителів України (всього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

20 жовтня від COVID - 19 було вакциновано понад 251 тисячу українців. Всього проведено понад 15 млн щеплень. Також у МОЗ повідомили, що 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані.

До слова, з 21 жовтня в Україні посилюються карантинні правила, нововведення стосуються проїзду в громадському транспорті - щоб потрапити, наприклад, в поїзд тепер недостатньо одного квитка.

Так, з сьогоднішнього дня, перед посадкою в поїзд пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

Дітям і неповнолітнім достатньо мати квиток і посвідчення особи.

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