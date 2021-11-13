Гороскоп на кінець серпня говорить про те, що можливі різкі зміни планів, нестандартні ситуації і кардинальні зміни в багатьох сферах життя.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку посміхнеться удача 13-14 листопада, а також випаде унікальний шанс змінити своє життя на краще, пише портал 1001goroskop.

Телець

Астрологи кажуть, що удача посміхнеться Тельцю на цих вихідних. Зірки обіцяють Тельцям везіння у фінансовій сфері - можуть бути події різного масштабу. Не виключено, що життя поставить перед ними пару-трійку нерозв'язних завдань, але Телець має шанс вийти з будь-якої важкої ситуації з користю для себе.

Лев

На вихідних Левам сильно захочеться попрацювати і це навіть на краще - за два вихідних дні вони зможуть виконати свій тижневий план. Астрологи кажуть, що вашої енергії будуть заздрити оточуючі. А ось в яке русло буде спрямована ця могутня сила, залежить від позитивного або негативного настрою Лева.

Риби

Риби зможуть взяти участь у загальних веселощах на цих вихідних і навіть отримати від цього користь. Серед знайомих або незнайомих вам людей є шанс зустріти людину своєї мрії, другу половинку. Якщо від вас буде потрібно зробити трудовий подвиг, ви відчуєте в собі первісну силу та потужний приплив енергії.

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