При цьому середня зарплата становить всього лише 15 тисяч

Традиційно більше заробляють у великих українських містах, в невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути в рази нижче.

Це випливає з даних великого кадрового порталу Work.ua. Середня зарплата в Україні нині становить близько 15 тисяч гривень. При зовсім невисоких заробітках, є фахівці, у яких зарплата нижче 100 тисяч гривень не опускається.

Так, середня зарплата інформаційного директора становить 100 тисяч гривень. Також варто відзначити, що пропозиції по заробітних платах в Києві та інших регіонах істотно відрізняються.

На основі вакансій, які пропонує популярний кадровий портал, був складений рейтинг найбільш високооплачуваних місць, які пропонують в нашій країні. У топ найбільш "смачних" пропозицій по оплаті увійшли спеціальності з області IT:

Net-програміст – 72 тис. грн;

C++ програміст – 65 тис. грн;

Ruby on Rails програміст – 62,5 тис. грн;

Програміст Java – 60 тис. грн;

Angular-Розробник – 52,5 тис. грн.

Більше платять жителям столиці, а в невеликих населених пунктах – рівень зарплати може бути в кілька разів нижче. Так, у Києві рівень середньої заробітної плати - 17 тисяч гривень, а в Запоріжжі – 12 тисяч.

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