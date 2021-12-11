Традиційно більше заробляють у великих українських містах, в невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути в рази нижче.
Це випливає з даних великого кадрового порталу Work.ua. Середня зарплата в Україні нині становить близько 15 тисяч гривень. При зовсім невисоких заробітках, є фахівці, у яких зарплата нижче 100 тисяч гривень не опускається.
Так, середня зарплата інформаційного директора становить 100 тисяч гривень. Також варто відзначити, що пропозиції по заробітних платах в Києві та інших регіонах істотно відрізняються.
На основі вакансій, які пропонує популярний кадровий портал, був складений рейтинг найбільш високооплачуваних місць, які пропонують в нашій країні. У топ найбільш "смачних" пропозицій по оплаті увійшли спеціальності з області IT:
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- Net-програміст – 72 тис. грн;
- C++ програміст – 65 тис. грн;
- Ruby on Rails програміст – 62,5 тис. грн;
- Програміст Java – 60 тис. грн;
- Angular-Розробник – 52,5 тис. грн.
Більше платять жителям столиці, а в невеликих населених пунктах – рівень зарплати може бути в кілька разів нижче. Так, у Києві рівень середньої заробітної плати - 17 тисяч гривень, а в Запоріжжі – 12 тисяч.
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Як повідомляла Politeka, зарплати в Україні злетять вгору, але підвищення світить не всім.
Також Politeka писала, що українцям до кінця року піднімуть зарплату.