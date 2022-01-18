Як передає Politeka.net, у Черкасах та Миколаєві школи йдуть на дистанційне навчання через почастішання повідомлень про "мінування", які перешкоджають навчальному процесу. Подробиці повідомили прес-служби Черкаський і Миколаївський міський рад.

Як довго триватимуть такі заходи поки не відомо.

"Прийнято рішення рекомендувати з сьогоднішнього дня організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій",-йдеться в повідомленні прес-служба міської ради Черкас.

Відправити на дистанціонку кілька шкіл також прийняли рішення в Миколаєві. Таке рішення прийняли керівники 4 навчальних закладів (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки). Учні цих шкіл відвідуватимуть уроки онлайн вже з 18 січня 2022 року.

Зазначимо, такі рішення активно обговорюють у мережі.

"Кому в наступному приготуватися? Продуктові магазини, трц, лікарні, вузи, їх теж на дистанціонку?", "Є у мене підозра, що просто школі нічим опалювати. Ну, і, типу, вихід знайдений. Дистанціонка наше все! А як змусити піти на дистанціонку, коли ідея з пандемією вже не дуже-то і спрацьовує? Вірно! Ну, а для достовірності, крім шкіл, можна включити ще й парочку метро і торговий центр", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, НП сталася в ліцеї: всіх дітей і вчителів вивели на вулицю, що відомо

Як повідомляла Politeka, масове отруєння дітей зафіксували під Києвом: перші подробиці

Також Politeka писала, що українцям показали нове меню в дитячих садках: "ні монблана з пармезану"