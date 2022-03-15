У Миколаївській області українські військовослужбовці провели успішну операцію проти російських окупантів. Після бою в якості трофея вдалося забрати озброєння і боєприпаси. Орки покидали свою артилерію і накивали пятами.
Військові забрали у окупантів кілька артилерійських гармат і цілий арсенал боєприпасів. Про це в Facebook написав колишній радник Міністра оборони Юрій Бірюков.
За його словами, після захоплення трофейної техніки ворога командувач силами оборони Миколаєва генерал-майор Дмитро Марченко попросив планшети з програмами для артилерії. Бірюков запевнив, що незабаром захисники Миколаєва їх отримають.
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"Загалом, в Миколаєві буде тепер трошки тихіше і менше обстрілів. Ще не повністю відкинуті війська окупантів, ще буде прилітати, ще будуть, на жаль, гинути. Але тепер-менше. А все чому? А все тому, що єноти вийшли на полювання. І цілком успішно не тільки двохсот росіян, а ще й трофеять купи озброєння і боєприпасів", - зазначив Бірюков.
Нагадаємо, окупанти втратили складу більше, ніж за дві війни в Чечні.
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