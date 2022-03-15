Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує громадянам основні правила, які рятують життя під час ракетних ударів і бомбардувань російськими окупантами українських міст.
Правило "двох стін"
Від небезпеки вас повинно відокремлювати не менше 2 стін, тому що одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла і т.д. тому ховатися безпечно в місці, розташованому за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу немає, а в укритті немає місця, Залишайтеся біля опираються стін – вони витримають.
Правило "двох виходів"
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Ви повинні чітко знати, що з укриття є не менше двох виходів. Тому підвал або гараж з одним виходом-це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або при пожежі він може бути заблокований. Однак сучасні підземні паркінги та підвали в більшості будинків спроектовані безпечно. Крім декількох виходів, вони оснащені датчиками диму і в них передбачені системи пожежогасіння.
Нагадаємо, З Маріуполя змогли евакуюватися близько 20 тисяч змучених мирних жителів.
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