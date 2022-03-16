Как пишет Politeka.net, Михаил Федоров - Министр цифровой информации Украины. Представитель правительства на своем аккаунте в телеграм решил рассказать, как вернуть паспорт в приложении "Дия", если он до этого исчез.
"Если у вас пропал загранпаспорт или ID-карта в "Дия", зайдите в приложение еще раз – и он у вас подтянется как раньше.
Это означает, что Единый государственный демографический реестр снова подключен к "Дие". С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.
На блокпостах, работникам полиции или бойцам ТРО показывайте цифровой паспорт, он имеет такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый.
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Напомним, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному. А теперь даже для пересечения границ Молдовы и Польши можно использовать "Дию", - было написано в публикации.