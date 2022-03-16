Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуть паспорт.

Как пишет Politeka.net, Михаил Федоров - Министр цифровой информации Украины. Представитель правительства на своем аккаунте в телеграм решил рассказать, как вернуть паспорт в приложении "Дия", если он до этого исчез.

"Если у вас пропал загранпаспорт или ID-карта в "Дия", зайдите в приложение еще раз – и он у вас подтянется как раньше.

Это означает, что Единый государственный демографический реестр снова подключен к "Дие". С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

На блокпостах, работникам полиции или бойцам ТРО показывайте цифровой паспорт, он имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный или пластиковый.

Напомним, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному. А теперь даже для пересечения границ Молдовы и Польши можно использовать "Дию", - было написано в публикации.



