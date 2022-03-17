Об этом, как пишет Politeka.net, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, который потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно. Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки. Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину», - заявил президент.
Напомним, ранее первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин заявлял, что сумма прямых потерь, понесенных инфраструктурой Украины от полномасштабной российской военной агрессии, уже достигла 119 миллиардов долларов.
Однако с каждым днем войны эта сумма растет.
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Также Кудин напомнил еще один путь получения компенсаций убытков с агрессора – репарации после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага.
По его словам, репарации могут быть в двух формах – денежной и натуральной. В виде репараций могли страна могла бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые ей нужны.