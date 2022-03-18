Перехід на літній час в Україні традиційно відбувається в останні вихідні березня, 2022 року ця дата припадає на 27 березня.

Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.

Це регулюється постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Час переводиться двічі на рік:

На літній - останню неділю березня о 03:00 на 1:00 вперед;

На зимовий – в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

Вплив на здоров'я

Відзначимо, фахівці звертають увагу, що з переведенням годин пов'язані проблеми зі здоров'ям. Зокрема мова йде про серцево-судинних захворюваннях, травмах, психічних розладах, а також захворюваннях, пов'язані з імунною системою.

Лікарі радять перед переведенням часу максимально вирівняти свій графік сну за тиждень до переведення зсуваючи час відходу до сну та пробудження на 15 хвилин щодня.

Багато експертів вважають, що адаптованим часом для українців вважається постійний зимовий час.

Скасування переходу на літній час

Останні кілька років регулярно робилися спроби відмовитися від переведення стрілок годинника.

Остання з них була в 2021 році, коли 3 березня Верховна Рада прийняла законопроект "про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроект передбачає встановлення та закріплення на території України єдиного київського часу, а також відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Однак прийняти проект закону в другому читанні не змогли і відправила на доопрацювання.

А як в інших країнах?

Скасувати переведення годинників планують і в інших країнах. Єврокомісія виступає за скасування переходу на зимовий і літній час з 1996 року. А 2021 рік мав стати останнім роком переведення стрілок. Однак процес загальмувався, і дату зрушили до 2026 року. Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси.