З’явилися кадри знищення українськими військовими колони забезпечення окупантів. Відео опублікувало Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

«ЗСУ знищили чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недостріляє. Віримо в наших захисників. Слава Україні», - йдеться вповідомленні.

Де саме знято кадри не уточнюється.

Зазначимо, 23 березня керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що протягом доби повітряні сили Збройних Сил України влаштували російським окупантам "шалене небо і шалене пекло".

"Протягом доби збито шість літаків противника, один вертоліт, безпілотних літальних апаратів - п'ять і п'ять крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість сто літаків противника і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними - це понад п'ять авіаційних полків, або окрема повітряна армія", - заявив Арестович.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 березня втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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