153 дитини загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє 25-го березня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.
За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській-73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.
19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які евакуювалися по «зеленому коридору» з Маріуполя, дитина і батько загинули.
31 Березня від важких поранень померла 2-річна дівчинка з Лисичанська Луганської області. Вона з 7-річним братом раніше отримала важкі поранення.
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30 березня в Чернігівській області в результаті обстрілів двоє дітей були поранені.
31 березня в Донецькій області в лікарню відправили 5 дітей, які отримали поранення в результаті обстрілу.
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