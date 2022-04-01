Дітей обстрілюють навіть під час евакуації по "зелених коридорах".

153 дитини загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє 25-го березня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській-73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які евакуювалися по «зеленому коридору» з Маріуполя, дитина і батько загинули.

31 Березня від важких поранень померла 2-річна дівчинка з Лисичанська Луганської області. Вона з 7-річним братом раніше отримала важкі поранення.

30 березня в Чернігівській області в результаті обстрілів двоє дітей були поранені.

31 березня в Донецькій області в лікарню відправили 5 дітей, які отримали поранення в результаті обстрілу.

Ми також писали, після одного з боїв окупанти втекли, покинувши сучасну бойову машину десанту зі спареною гарматою. Військові розповіли про побачене.

"Всередині Електроніка. Все на кнопочках. Машина цаца, сучасна, класна, але забита барахлом. Мішок. А в мішках те, що вони намародерили. Сигарети-тільки "Мальборо"і" Лаки страйк". Алкоголь: віскі, текіла.

Я сміявся, коли побачив, що у механіка-водія лежить коло сиру! А ще Ключі. Якби тільки щоб поремонтувати. А то Набори ключів. Ще срібло. Телефони місцевих, які позабирали. Весь цей мотлох в машині. Механіка коцнули там-кров на всьому», - розповів військовий.

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