Детей обстреливают даже во время эвакуации по "зеленым коридорам".

153 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает 25-го марта Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировались по «зеленому коридору» из Мариуполя, ребенок и отец погибли.

31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области. Она с 7-летним братом ранее получила тяжелые ранения.

30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей были ранены.

31 марта в Донецкой области в больницу отправили 5 детей, получивших ранения в результате обстрела.

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"Внутри электроника. Все на кнопочках. Машина цаца, современная, классная, но забитая барахлом. Мешки. А в мешках то, что они намародерили. Сигареты - только "Мальборо" и "Лаки страйк". Алкоголь: виски, текила.

Я смеялся, когда увидел, что у механика-водителя лежит круг сыра! А еще ключи. Если бы только чтобы поремонтировать. А то наборы ключей. Еще серебро. Телефоны местных, которые позабирали. Весь этот хлам в машине. Механика коцнули там – кровь на всем», - рассказал военный.

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