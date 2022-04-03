В Україні через бойові дії зруйновано понад 20 тисяч кілометрів доріг, знищено мости та шляхопроводи.

В Україні внаслідок бойових дій зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг та 273 штучні споруди. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Укрінформ.

"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис км доріг по всій Україні і 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи і т.д. загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд грн", - сказав Івко.

За його словами, підрахунок збитків Укравтодор виробляє щодня. Агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб скоріше приступити до виконання робіт після завершення війни.

Івко додав, що найбільші руйнування зафіксовані на Сході, Півдні та півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо знаходилися або знаходяться в зоні бойових дій. При цьому дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли з боку Росії.

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