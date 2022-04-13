У новому брифінгу Лещенко зайнявся спростуванням чергових фейків, які намагається активно розігнати по соціальних мережах рф. Зокрема, вже відомо, Росія зустріла новини про затримання Віктора Медведчука із заявами про те, що фото може бути фейком.

На брифінгу радник глави ОПУ Сергій Лещенко, розповів, таку ж методику рф використовує щодо своїх військових злочинів з метою викликати сумніви в правдивості повідомлень. Також стало відомо, що сценарій про створення фейкових народних республік у західних областях України почали розробляти ще влітку 2021 року.

Ще один фейк - про наказ Зеленського атакувати Бєлгородську область. Про нього розповів Лещенко і заявив, що на відео фігурував підрозділ МВС "Торнадо", який в Україні розформували в 2015 році. Лещенко зазначив, що в рф погано стараються, про що свідчить низька якість підготовки фейків.

Ми писали, колону військової техніки російських окупантів знищив підрозділ Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно з побратимами з інших складових сил оборони в одному з районів виконання завдань.

Зокрема, ліквідовано пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС рф.

Ми писали, українські артилеристи показали, як очищають простір від окупантів

А ще Politeka писала, захисники Маріуполя ефектно знищили окупантів, які намагалися сховатися за будинком: відео

Також Politeka повідомляла, що воїни ЗСУ показали "Елітний" сніданок окупантів у Чорнобилі