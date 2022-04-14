Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують очищати територію Київської області від боєприпасів. Подробиці повідомляє пресслужба ДСНС.
Лише за добу сапери знищили близько 500 боєприпасів.
Снаряди та міни виявляють у дворах приватних житлових будинків, вздовж доріг, на відкритих ділянках та об'єктах інфраструктури.
20 піротехнічних розрахунків ДСНС очищають територію у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах.
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Нагадаємо, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.
Повідомлено, що відтепер на сайті ДСНС можна щоденно відстежувати динаміку робіт із розмінування по регіонах: кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів та ступінь загрози від них.
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Також повідомлялося, що будинки в Україні після війни будуватимуть за новими правилами.
Крім того Politeka.net писала, що окупант у розмові з дружиною озвучив розпорядження Путіна: зрівняти українські міста з землею.