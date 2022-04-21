Свои военные преступления захватчики снимают на видео. На одном из таких российские оккупанты едут на танке с буквой Z и стреляют по жилым домам. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Примечательно, что уровень цинизма и бесчеловечности россиян подтверждается тем, что они гордятся убийствами мирных жителей Мариуполя. В то же время в мэрии отметили, что эти видео пригодятся как доказательство, когда путинские захватчики предстанут перед судом в Гааге.

"Российские военные не скрывают своих преступлений. Они открыто показывают, как производят обстрел жилых домов в городе. Они даже гордятся тем, что убивают мирных жителей Мариуполя. Это еще одно доказательство для суда в Гааге. Каждый российский оккупант понесет наказание за свои действия", – говорится в сообщении.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.