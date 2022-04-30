Автобуси для евакуації мирних жителів у Попасній обстріляли окупанти і тепер з водіями немає зв'язку. Про це повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.
Так, повідомляється, що зв'язок з водіями зник після того, як два автобуси обстріляли російські загарбники.
"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 людину. Охочих було набагато більше, тому відправили в місто ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту і потрапили під обстріл ворожої ДРГ», - зазначив Микола Ханатов.
Автобуси розстріляні. Зв'язку з людьми, які перебували в транспортному засобі і організовували евакуацію, немає.
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Ми писали, на Дніпропетровщині під ракетний обстріл окупантів потрапили фермерські склади в Синельниківському районі. Про це передавати голова обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Телеграм-каналі і опублікував фотографії з наслідками удару ворога.
Обстріл стався вранці в суботу, 30 Квітня.Глава ОВА повідомив, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
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