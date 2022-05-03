Як повідомив у соцмережах мер міста Андрій Садовий, в результаті обстрілу росіян у Львові були пошкоджені електропідстанції.

Ворог завдав серію ракетних ударів по Львівській області ввечері у вівторок, 3 травня. Жителі Львова писали в соцмережах, що чули щонайменше 5 вибухів. У мережі також з'явилися кадри диму, що піднімався над місцями попадання ракет у Львові.

Відразу після ударів по місту Садовий повідомив про те, що у Львові почалися перебої з електропостачанням. Пізніше мер уточнив, що в результаті обстрілу окупантів були пошкоджені три львівські електропідстанції.

За попередніми даними, в результаті обстрілу були поранені дві людини. Їм надається медична допомога.

Садовий також опублікував кілька знімків з місця прильоту ракети. Мер уточнив, що рятувальники гасять пожежу на одній з електропідстанцій. За словами Садового, удари також пошкодили комунальну інфраструктуру міста. У Львові спостерігаються перебої з водопостачанням, а також з електропостачанням в окремих медичних закладах.

При цьому Садовий підкреслив, що всі служби міста продовжують працювати.

Варто відзначити, що практично одночасно з ударами по Львову був підтверджений приліт ракети по Кіровоградській області, над Вінницею були збиті дві крилаті ракети окупантів, і ще одну ЗСУ збили на підльоті до Києва.

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