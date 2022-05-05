До початку вторгнення в Україну, кількість ракет в рф "повітря-земля" або "земля-земля" оцінювалася в 5-7 тисяч. У той же час, експерти можуть не враховувати зброю, яка була знята з озброєння.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі Сегодня.

Він вважає, що у росії є достатньо запасів ракет, щоб продовжувати наносити удари по українських містах до кінця війни. Для цього рф дістала всі свої ракетні запаси. Наприклад, в рф дістали ракету "Онікс". Раніше вона була знята з озброєння, але зараз знаходиться в бойовому складі.

Разом з тим налагодити виробництво нових ракет в найближчому часі практично неможливо, оскільки росія не має для цього сучасних чіпів. Крім того, нереально відтворити плати 1970-х років, оскільки ці технології далеко в минулому.

"Колись називалася цифра, що рф здатна випускати одну ракету на місяць. Йдеться про таку ракету, як "Калібр". Виробничі потужності у них слабкі і технології застарілі", - пояснив Жданов.

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