До початку вторгнення в Україну, кількість ракет в рф "повітря-земля" або "земля-земля" оцінювалася в 5-7 тисяч. У той же час, експерти можуть не враховувати зброю, яка була знята з озброєння.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі Сегодня.
Він вважає, що у росії є достатньо запасів ракет, щоб продовжувати наносити удари по українських містах до кінця війни. Для цього рф дістала всі свої ракетні запаси. Наприклад, в рф дістали ракету "Онікс". Раніше вона була знята з озброєння, але зараз знаходиться в бойовому складі.
Разом з тим налагодити виробництво нових ракет в найближчому часі практично неможливо, оскільки росія не має для цього сучасних чіпів. Крім того, нереально відтворити плати 1970-х років, оскільки ці технології далеко в минулому.
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"Колись називалася цифра, що рф здатна випускати одну ракету на місяць. Йдеться про таку ракету, як "Калібр". Виробничі потужності у них слабкі і технології застарілі", - пояснив Жданов.
Нагадаємо, Білорусь почала перевірку сил реагування: в британській розвідці дізналися, чи є загроза для України.
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