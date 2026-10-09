Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області можуть отримувати непрацюючі військовослужбовці, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області призначають за умови, що людина відповідає вимогам законодавства.

Пенсійний фонд пояснив, кому передбачена така надбавка та як її розраховують.

Йдеться про непрацюючих пенсіонерів із числа військовослужбовців, які отримують пенсію за вислугу років. Додаткові кошти нараховують у випадку, якщо на утриманні людини є непрацездатні члени сім’ї.

Право на виплату виникає за умови, що утриманець не отримує пенсію або державну соціальну допомогу. Виняток становлять випадки, коли закон прямо передбачає можливість отримання таких коштів одночасно.









До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема, діти до 18 років. Право також може бути у дітей, які навчаються за денною формою, — до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Враховують і чоловіка або дружину, батьків чи інших родичів, які через вік або стан здоров’я не можуть самостійно працювати та перебувають на утриманні пенсіонера.

Важливо підтвердити факт утримання. Для цього можуть знадобитися документи про родинні зв’язки, навчання, інвалідність, доходи та інші обставини.

Який розмір виплати

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області розраховують з урахуванням кількості непрацездатних членів сім’ї та законодавчо встановлених норм.

Надбавка надається на кожного утриманця, який відповідає визначеним критеріям. Водночас її розмір залежить від виду пенсії та конкретної ситуації отримувача.

Якщо обставини змінюються, це може вплинути на право на кошти. Наприклад, після працевлаштування пенсіонера або зміни статусу особи, яка перебувала на його утриманні, виплату можуть переглянути.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області призначають після звернення та перевірки документів. Тому для оформлення важливо підтвердити не лише родинний зв’язок, а й факт перебування людини на утриманні.