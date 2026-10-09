Графіки відключення світла в Чернігівській області 10 жовтня передбачають знеструмлення низки вулиць Чернігова. За оприлюдненими даними, електроенергії не буде з 09:00 до 17:00, повідомляє Чернігівобленерго.

Де не буде електрики 10 жовтня

Графіки відключення світла в Чернігівській області 10 жовтня стосуються адрес, зазначених у переліку. Мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи є їхня вулиця серед зазначених, і спланувати справи з урахуванням восьмигодинного обмеження.

У Чернігові з 09:00 до 17:00 електропостачання планують припинити за такими адресами:

1-й Глухівський та 2-й Глухівський;

Борщова, Вишнева, Глухівська, Городнянська;

Івана Виговського, Кирила Розумовського, Кленова;

Корюківська, Кривоноса 2-й, Кукушанка;

Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова;

Менська, Молчанова, Нова;

Пам'ятна, Піщана, Привітна;

Романа Бжеського, Сагайдак, Сагайдак 1-й;

Садова, Седнівська, Седнівський, Сосницька;

Шевченка та Ярова.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 10 жовтня варто врахувати під час планування робочого дня. Перед початком обмежень рекомендується зарядити телефони, ноутбуки й павербанки, а також підготувати ліхтарі.

Якщо вдома є електроприлади, які мають працювати безперервно, подбайте про резервне живлення. Також краще заздалегідь завершити справи, для яких потрібне стабільне електропостачання.

Де перевірити оновлення

Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому перед запланованим знеструмленням варто перевірити актуальну інформацію на офіційних ресурсах оператора електромереж.

Зверніть увагу: наведений перелік стосується зазначених вулиць Чернігова. Щоб не пропустити можливі зміни, стежте за повідомленнями енергетиків протягом дня.