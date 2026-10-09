Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 10 по 16 жовтня обіцяє нетипово теплі дні: удень повітря прогріється до +23°, а опадів синоптики не очікують.

поки тривають дискусії про початок опалювального сезону у регіоні, сама природа подарувала мешканцям Дніпропетровщини ще один теплий тиждень — без дощів і з температурою, що нагадує скоріше початок осені, ніж середину жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури триматимуться в діапазоні від +19° до +23°, а опадів у регіоні не прогнозують.

Вихідні: субота та неділя

У суботу, 10 жовтня, у Дніпропетровській області буде малохмарно, без опадів. Удень повітря прогріється до +19°, а вночі термометри покажуть +13°.

У неділю, 11 жовтня, погода залишиться малохмарною. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +22°, тоді як вночі прохолодніше — до +10°.

Робочий тиждень: понеділок — середа

У понеділок, 12 жовтня, очікується пік тепла цього тижня: удень +23°, вночі +13°, хмарність — малохмарно, без опадів.

У вівторок, 13 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями. Денна температура утримається на позначці +22°, нічна — +11°.

У середу, 14 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Удень повітря прогріється до +22°, а вночі — до +14°, що стане найтеплішою ніччю тижня.

Кінець тижня: четвер та п’ятниця

У четвер, 15 жовтня, температура дещо знизиться: удень +19°, вночі +13°, небо — малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 16 жовтня, погода залишиться без опадів, хмарність мінлива. Вдень очікується +20°, вночі — +12°.

Підсумок тижня

Найтепліше буде у понеділок, 12 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +23°. Найпрохолодніше вдень — у суботу, 10 жовтня, та у четвер, 15 жовтня, коли температура не перевищить +19°. Перепад денних температур за тиждень невеликий — лише 4°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Попри те, що тиждень обіцяє бути сухим і теплим, синоптики радять не забувати про захист від сонця в середині дня та пити достатньо води, особливо під час прогулянок чи активного відпочинку на свіжому повітрі. Вечорами та вночі варто мати при собі легку теплу одежу, адже температура опускається до +10...+14°.

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