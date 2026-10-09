поки тривають дискусії про початок опалювального сезону у регіоні, сама природа подарувала мешканцям Дніпропетровщини ще один теплий тиждень — без дощів і з температурою, що нагадує скоріше початок осені, ніж середину жовтня.
За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури триматимуться в діапазоні від +19° до +23°, а опадів у регіоні не прогнозують.
Вихідні: субота та неділя
У суботу, 10 жовтня, у Дніпропетровській області буде малохмарно, без опадів. Удень повітря прогріється до +19°, а вночі термометри покажуть +13°.
У неділю, 11 жовтня, погода залишиться малохмарною. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +22°, тоді як вночі прохолодніше — до +10°.
Робочий тиждень: понеділок — середа
У понеділок, 12 жовтня, очікується пік тепла цього тижня: удень +23°, вночі +13°, хмарність — малохмарно, без опадів.
У вівторок, 13 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями. Денна температура утримається на позначці +22°, нічна — +11°.
У середу, 14 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Удень повітря прогріється до +22°, а вночі — до +14°, що стане найтеплішою ніччю тижня.
Кінець тижня: четвер та п’ятниця
У четвер, 15 жовтня, температура дещо знизиться: удень +19°, вночі +13°, небо — малохмарне, без опадів.
У п’ятницю, 16 жовтня, погода залишиться без опадів, хмарність мінлива. Вдень очікується +20°, вночі — +12°.
Підсумок тижня
Найтепліше буде у понеділок, 12 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +23°. Найпрохолодніше вдень — у суботу, 10 жовтня, та у четвер, 15 жовтня, коли температура не перевищить +19°. Перепад денних температур за тиждень невеликий — лише 4°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.
Попри те, що тиждень обіцяє бути сухим і теплим, синоптики радять не забувати про захист від сонця в середині дня та пити достатньо води, особливо під час прогулянок чи активного відпочинку на свіжому повітрі. Вечорами та вночі варто мати при собі легку теплу одежу, адже температура опускається до +10...+14°.
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