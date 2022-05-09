Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму. Про це інформує сегодня Радіо Свобода.
Як можна помітити на знімках супутника, окупанти стягують сили стягують у село Філатівка, розташоване поблизу Херсонської області. На знімках також помітно, що кількість техніки в порівнянні з кінцем квітня, збільшилася.
За словами військового експерта, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двохсот бойових броньованих машин різного типу і вантажних і командних автомобілів.
Така техніка може використовуватися для обстрілу позицій українських військових.
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Ми писали, у тимчасово окупованій Борівській громаді Харківщини російські танки застрягли в мулі, коли намагалися перетнути обмілілу річку Оскол.
"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскол. В результаті не змогли доїхати навіть до русла-два ворожих танки так загрузли в мулі, що їх не змогли витягти навіть за допомогою важкої техніки", - сказано в повідомленні.
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