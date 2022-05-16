З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Про це повідомляє Reuters

У повідомленні йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

Оновлено: До Новоазовську (територія так званої "ДНР") евакуйовано 53 важкопоранених, ще 211 осіб — в Оленівку українських військових з території "Азовсталі" — Міноборони України.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну

Відзначимо, що напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко сказава, що вони виконали завдання і хоче зберегти життя підлеглим. Про це стало відомо у Telegram

"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - сказав він.