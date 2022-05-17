Влада України обговорює можливість введення в країні диференційованої мобілізації.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Я принциповий прихильник диференційованої мобілізації. Перегинів у нас вистачає, починаючи від того, що хворих закликають, а тих, кого треба - не закликають, і закінчуючи тим, що не дають виїжджати тим, кого можна було б випустити. Красткострочний вїзд, або на контракти", - повідомив Арестович про свою позицію.

Радник глави ОП також підкреслив, що він не єдиний, хто дотримується такої точки зору.

"Рішення приймаю не я, я лише раджу. Раджу я дуже наполегливо, підійти диференційовано... подивимося. Але я не один такий серед людей, які приймають рішення, ще є такі люди. Зараз йде жвава дискусія", - розповів Арестович.

Нагадаємо, 24 травня закінчується період в 90 днів, на який була оголошена загальна мобілізація в Україні. Однак її можуть продовжити.

Про це ще на початку травня попереджав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на спеціальному брифінгу.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков 13 травня попередив українців, що "ми входимо в нову — довгострокову — фазу війни".

"Щоб перемогти в ній, потрібно ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проектувати нашу силу так, щоб ворог, зрештою, не витримав", — підкреслив Резніков.

У цьому ж повідомленні, розповідаючи про закупівлі та виробництво всього необхідного для оснащення українських захисників, Резніков зазначив, що в Міноборони «орієнтуються на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які будуть долати ворога».