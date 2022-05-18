Найбільше вакансій відкрито в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Половина всіх працюючих українців або втратили роботу, або зіткнулися зі скороченням зарплати після вторгнення рф в Україну. При цьому ситуація на ринку праці залишається складною - на одну відкриту вакансію претендують 7 безробітних, пише Сегодня.

Є професії представникам яких найскладніше знайти роботу. Для них практично відсутні нові вакансії: юристи; страхувальники; працівники сфери обслуговування; охоронці; педагоги та науковці; домашній персонал; фахівці, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель.

Найлегше знайти роботу працівникам: сфери продажів (18,6%); ІТ, інтернет, телеком (13,5%); сфери транспорту і логістики (9%); робочого персоналу (8,8%); сфери будівництва (5,9%); медицини і фармацевтики (5,3%).

Найбільше вакансій відкрито в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

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