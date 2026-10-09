Доплати для пенсіонерів в Харківській області можуть отримувати окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Розмір такої надбавки залежить від статусу людини та встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму.

Пенсійний фонд пояснив, кому призначають такі кошти. Йдеться про постійну надбавку до основної пенсії. Вона може бути встановлена до виплат за віком, інвалідністю, через втрату годувальника або за вислугу років, пише ПФУ.

Право мають, зокрема, Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також люди, які отримали чотири й більше орденів України після проголошення незалежності.

До переліку також входять окремі ветерани війни, видатні спортсмени, космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів. Окрема категорія — матері, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

У 2026 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Саме від цієї суми розраховують більшість надбавок за особливі заслуги.

Найбільша стандартна доплата становить 40% — це 1038 гривень. Її отримують, зокрема, Герої України та матері, які виховали десятьох і більше дітей.

Для матерів із дев'ятьма дітьми передбачено 39%, або 1012,05 гривні. За вісьмох дітей — 38%, або 986,10 гривні. За сімох — 37%, або 960,15 гривні.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області можуть також становити 35% прожиткового мінімуму. Це 908,25 гривні. Такий розмір передбачений для окремих ветеранів війни, видатних спортсменів та космонавтів.

Для інших нагороджених категорій сума може бути меншою. Наприклад, за державну премію або один орден України передбачено 23% — 596,85 гривні.

Перерахунок провели автоматично

ПФУ повідомляє, що з 1 січня 2026 року пенсії за особливі заслуги перерахували автоматично. Тому людям, які вже мали право на відповідну надбавку, не потрібно було подавати окрему заяву для проведення цього перерахунку.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області визначаються з урахуванням конкретної категорії та підтверджених заслуг. Тобто однакова сума для всіх отримувачів законом не встановлена.