На сході в зоні бойових дій, в Донецькому і Луганському напрямках за цей день, 20 травня, бійці угруповання Об'єднаних сил відбили 11 атак окупантів і знищили 32 одиниці ворожої техніки. Про це повідомили на сторінці угрупованню Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"За минулу добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 8 танків; 3 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 3 спеціальних броньованих автомобіля; 6 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу Орлан - 10 і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA", - йдеться в повідомленні ОС.

Так також зазначають, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" за цей день російські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії був знищений ворожий склад з боєприпасами.

Втрати окупантів становлять: особового складу-до 80, танків – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артилерійських систем – 1, мінометів – 1, АТТ – 4, БПЛА-1.

Угруповання Об'єднаних сил також повідомляє, що 20 травня окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об'єкти, з них: 72 житлових будинки, дві школи, гуртожиток, СКІД Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з насінням соняшнику і ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів загинули щонайменше 4 цивільних особи, ще 5 отримали поранення.

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