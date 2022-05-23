Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення УЗ, частина з них відправлятиметься раніше.

Так, поїзд №758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня;

Поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня;

Поїзд №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

- відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;

- відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;

- відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.

Поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня;

Поїзд №42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

- ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;

- Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;

- Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;

- Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;

- Олександрія: 03:14 замість 03:26;

- П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;

- Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.

"Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок", - підкреслили в Укрзалізниці.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця знову вимушена змінювати маршрут курсування поїздів через надмірну зацікавленість рашистів залізничними об'єктами інфраструктури.

«Відсьогодні приміські поїзди №6615 та №6630, а відзавтра - №6605 та №6610 сполученням Ірша - Коростень та зворотно прямуватимуть в сполученні Малин - Коростень та зворотно. Ворог може навіть не сподіватись надовго завадити руху: відновлення ділянки вже ведеться», - повідомляли в УЗ 20 травня.

Додамо, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну зростає кількість жертв серед залізничників. Так, на днях стало відомо, що 14 березня загинув Андрій Сирко, який працював монтером колії у виробничому підрозділі «Кам’янка-Бузька дистанція колії» філії «Львівська залізниця»

«У перший же день війни він був мобілізований і став на захист нашої країни в найгарячішій точці. 14 березня Андрій загинув внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу поблизу Лиману, що в Донецької області», - повідомили в УЗ.

Андрію було всього 29 років. У нього залишились дружина та неповнолітній син.

До цього повідомлялось про загибель Ігора Овадюка - він працював майстром локомотивного депо дільниці цеху підіймального і великого періодичного ремонту виробничого підрозділу «Локомотивне депо Ковель» філії «Львівська залізниця».

Ігор загинув під час виконання бойового завдання в районі Дмитрівки Бучанського району Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експертиза СБУ показала, звідки завдали ракетний укдар вокзалом у Краматорську.

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