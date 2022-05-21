Служба безпеки України провела експертизу, яка показала, що ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську здійснили з окупованої росіянами території Донбасу.

Як повідомили в СБУ, слідчі отримали беззаперечні докази того, до запуску цієї смертоносної ракети причетні російські окупанти. Зазначимо, що ракета по залізничному вокзалу прилетіла 8 квітня, в результаті загинула 61 людина, а 121 отримали поранення.

"Завдяки ряду досліджень траєкторії польоту ракети і аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар був проведений з території Донецької області, яка ще з 2014 знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчату твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широку громадськість вона відома як "Точка У", - йдеться в повідомленні СБУ.

Там також додали, що окупанти використовують комплекси "Точка У" всі вісім років війни. Кілька комплексів "Точки У" розміщені на окупованих територіях Донбасу. Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу в рамках кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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