"Мобілізує" рф на війну всіх, кого можуть, на окупованих територіях. Через це там відбуваються бунти.

Російські окупанти відчувають значну нестачу живої сили у війні проти України. Тому росіяни не гребують забирати в свою армію з окупованого Донбасу навіть тих, хто за їхніми "правилами" мав формальні причини уникнути призову – студентів.

Про це стало відомо завдяки перехопленню ГУР Міноборони.

Через це матері студентів влаштували бунт і прийшли до військової частини. Зокрема, бойовик з "ДНР" розповідав російському окупанту про протести, що відбулися в "115 батальйоні" російської армії.

"Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали матері, подруги і влаштували протести. Незаконна мобілізація. Ви ох*їли? Куди ви наших дітей привели?"- каже він.

Також боєць розповів про ставлення російських солдатів до "мобілізованих" з Донецької області.

"Коли на передок кинули - пацани стали обурюватися: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали: ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", - обурився бойовик з "ДНР".

Нагадаємо, що з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті.

Як повідомляла Politeka, колишній друг Путіна дав прогноз щодо термінів завершення війни.

Також Politeka писала, що у росії назріває бунт проти війни через зрив планів путіна.



