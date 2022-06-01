Російські окупанти відчувають значну нестачу живої сили у війні проти України. Тому росіяни не гребують забирати в свою армію з окупованого Донбасу навіть тих, хто за їхніми "правилами" мав формальні причини уникнути призову – студентів.
Про це стало відомо завдяки перехопленню ГУР Міноборони.
Через це матері студентів влаштували бунт і прийшли до військової частини. Зокрема, бойовик з "ДНР" розповідав російському окупанту про протести, що відбулися в "115 батальйоні" російської армії.
"Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали матері, подруги і влаштували протести. Незаконна мобілізація. Ви ох*їли? Куди ви наших дітей привели?"- каже він.
Також боєць розповів про ставлення російських солдатів до "мобілізованих" з Донецької області.
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"Коли на передок кинули - пацани стали обурюватися: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали: ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", - обурився бойовик з "ДНР".
Нагадаємо, що з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті.
Як повідомляла Politeka, колишній друг Путіна дав прогноз щодо термінів завершення війни.
Також Politeka писала, що у росії назріває бунт проти війни через зрив планів путіна.