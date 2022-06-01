Окупанти не гребують відкривати вогонь, навіть з великокаліберної зброї, знаючи, що там є мирні жителі. Про це йдеться в черговому перехопленні розмови окупанта з дружиною, опублікованому СБУ.
Він розповів, що командир бригади, дізнавшись, що підопічні не змогли зайти в село, дав команду відкрити вогонь з усіх засобів. Зрівняти з землею всі населені пункти, які не можуть захопити військовим шляхом.
"Комбриг приїжджає: ви що, оху*ли? Два дні вже село не можете взяти? Ну, там же цивільні, - відповідають наші. Та взагалі пох * й! Відкат півтора кілометра і залп з усіх гармат!.. і все, просто порівняли з землею... і у**опів, і мирних, там всіх підряд", – розповів своїй дружині загарбник.
Його підрозділ зараз знаходиться на Донбасі.
В СБУ підкреслили, що завдяки таким перехопленням, у відомстві документують звірства окупантів, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрито понад 10 тис. виробництв.
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