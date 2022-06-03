Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму офіційному телеграм-каналі.
За його словами, громадянство надано "за видатні заслуги перед нашою країною".
"Спасибі Олександр і Лідія, за Вашу сміливість і чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну і правдиву оцінку реальної ситуації", - підкреслив Геращенко.
Радник глави МВС також нагадав, що 23 березня проти Олександра Невзорова Слідчий комітет рф порушив справу за дискредитацію збройних сил рф.
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"За те, що чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі", - прокоментував цей факт Геращенко.
Додамо, раніше російські ЗМІ повідомили, що журналіст Невзоров разом з сім'єю подав заявку на отримання громадянства України.
Повідомляється, що Україна зобов'язана перевірити Невзорових на присутність в базі Інтерполу та інших міжнародних організацій.
Сам Невзоров, який постійно піддає найжорсткішій критиці, як владу Путіна, так і дії російських військ на території України, ситуацію поки не коментував.