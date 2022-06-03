Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського нібито надано громадянство України.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, громадянство надано "за видатні заслуги перед нашою країною".

"Спасибі Олександр і Лідія, за Вашу сміливість і чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну і правдиву оцінку реальної ситуації", - підкреслив Геращенко.

Радник глави МВС також нагадав, що 23 березня проти Олександра Невзорова Слідчий комітет рф порушив справу за дискредитацію збройних сил рф.

"За те, що чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі", - прокоментував цей факт Геращенко.

Додамо, раніше російські ЗМІ повідомили, що журналіст Невзоров разом з сім'єю подав заявку на отримання громадянства України.

Повідомляється, що Україна зобов'язана перевірити Невзорових на присутність в базі Інтерполу та інших міжнародних організацій.

Сам Невзоров, який постійно піддає найжорсткішій критиці, як владу Путіна, так і дії російських військ на території України, ситуацію поки не коментував.