Про це повідомила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Експерт пояснила, що сезонний прогноз погоди суттєво відрізняється від прогнозу погоди на декілька днів. Він показує, наскільки погода протягом сезону відрізнятиметься від середніх багаторічних значень, тобто сезонні та місячні аномалії температури повітря та кількості опадів.

Протягом останніх десятиріч в Україні відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря влітку, особливо максимумів, зростання дефіциту опадів, збільшення тривалості бездощового періоду та інтенсивності конвективних явищ погоди - гроз, злив, граду, шквалу. Літо-2022 не стане винятком.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) очікується що найбільш аномальна температура може бути у західних областях України. Також на Заході можливий дефіцит опадів, який посилить посуху та рівень пожежної небезпеки.

Синоптики прогнозують, що в цьому році червень може бути на 1-2 градуси теплішим за середні показники за останні 30 років, температура повітря відповідатиме типовому липню, найтеплішому місяцю. Очікується, що в липні аномально високі температури на заході країни збережуться, а от в серпні температура повітря по всій країні може відповідати кліматичній нормі.

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