Віталій Кім прославився на всю Україну після початку повномасштабного вторгнення рф. Щодня він записував відеозвернення до жителів Миколаєва й усієї країни, в яких дуже оптимістично розповідав про поточну ситуацію.
41-річний глава Миколаївської обласної військової адміністрації вже давно одружений. Разом з дружиною Юлією Кім політик виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина, якого звуть Руслан.
На своїй сторінці в Instagram Віталій Кім розмістив зворушливе фото з дружиною. На спільному селфі пара зображена, судячи з усього, десь у парку. При цьому голова ОВА демонструє патріотичну футболку, посилаючи російський військовий корабель у всім відомому напрямку.
Українці в коментарях засипали пару компліментами і жартами:
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"Щаслива, справжня сім'я! Бережіть себе! ❤️";
"дружина побачила скільки жіночої активності біля Кіма і змусила викласти фото з собою😂";
"Красива пара ! Від Віталія просто випромінюється доброта 🙌 і любов";
"Як приємно дивитися на натуральну красу доглянутої жінки......а не на силіконову тюнинговану качку";
"якщо ваш чоловік не одягається так само, то кидайте його".
Нагадаємо, окупанти запустили ракету критично низько над українською АЕС.
Як повідомляла Politeka, в ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу.
Також Politeka писала, що у Генштабі попередили про місця наступу та концентрації сил окупантів.