Виталий Ким прославился на всю Украину после начала полномасштабного вторжения рф. Каждый день он записывал видеообращение к жителям Николаевщины и всей страны, в которых очень оптимистично рассказывал о текущей ситуации.

41-летний глава Николаевской областной военной администрации уже давно женат. Вместе с супругой Юлией Ким политик воспитывает троих детей: двух дочек – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

На своей странице в Instagram Виталий Ким разместил трогательное фото с женой. На совместном селфи пара запечатлена, судя по всему, где-то в парке. При этом глава ОГА демонстрирует патриотическую футболку, посылая русский военный корабль во всем известном направлении.

Украинцы в комментариях засыпали пару комплиментами и шутками:

"Счастливая, настоящая семья! Берегите себя! ❤️";

"жена увидела сколько женской активности возле Кима и заставила выложить фото с собой😂";

"Красивая пара ! От Виталия просто излучается доброта 🙌 и любовь";

"Как приятно смотреть на натуральную красоту ухоженной женщины......а не на силиконовую тюнингованную утку";

"если ваш муж не одевается так же, то бросайте его".

Напомним, оккупанты запустили ракету критически низко над украинской АЭС.

Как сообщала Politeka, в ОП резко высказались о вступлении Украины в НАТО и новой стратегии Альянса.

Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.