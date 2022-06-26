Виталий Ким прославился на всю Украину после начала полномасштабного вторжения рф. Каждый день он записывал видеообращение к жителям Николаевщины и всей страны, в которых очень оптимистично рассказывал о текущей ситуации.
41-летний глава Николаевской областной военной администрации уже давно женат. Вместе с супругой Юлией Ким политик воспитывает троих детей: двух дочек – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.
На своей странице в Instagram Виталий Ким разместил трогательное фото с женой. На совместном селфи пара запечатлена, судя по всему, где-то в парке. При этом глава ОГА демонстрирует патриотическую футболку, посылая русский военный корабль во всем известном направлении.
Украинцы в комментариях засыпали пару комплиментами и шутками:
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"Счастливая, настоящая семья! Берегите себя! ❤️";
"жена увидела сколько женской активности возле Кима и заставила выложить фото с собой😂";
"Красивая пара ! От Виталия просто излучается доброта 🙌 и любовь";
"Как приятно смотреть на натуральную красоту ухоженной женщины......а не на силиконовую тюнингованную утку";
"если ваш муж не одевается так же, то бросайте его".
Напомним, оккупанты запустили ракету критически низко над украинской АЭС.
Как сообщала Politeka, в ОП резко высказались о вступлении Украины в НАТО и новой стратегии Альянса.
Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.