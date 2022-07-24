Про це він заявив у відеозверненні, яке розмістив у соцмережах.
"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.
За словами співака, на окупованому півострові у нього заплановано два концерти - у Ялті та Феодосії.
"Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму на наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я у кримських шпиталях та санаторіях", - додав любитель путіна.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Руйнівна стихія обрушилася на росію, вулиці Сочі пішли під воду, смерч розгромив кафе: кадри
Біда трапилася з переможцем "Голосу країни" Лазановським, без "швидкої" не обійшлося: "Можу, вмію, практикую..."
"Впевнений, Русічці це сподобається": вдівець Писанки прийняв важливе рішення
Біда трапилася з Ганною Трінчер, зірка звернулася до українок: "Дівчата, не виходимо надвір без..."
Відразу після публікації відеозвернення на Кіркорова обрушився шквал критики:
"Поспішає дати концерти, поки міст цілий";
"Спочатку до кіркорова, і відразу до кобзона"
"Кобзон передав естафету";
"Він сам поранений на голову";
"Фу! Огидно слухати!";
"Йому б табуретку ще. Рівень акторської гри цієї заяви якраз із ранків. Щирість зашкалює";
"ціль для хаймарса номер один?)";
"Хоче русню добити своїм співом".
Нагадаємо, в рф заговорили про в'язницю для Галкіна, скільки років йому загрожує.
Як повідомляла Politeka, Верховна Рада заборонила російську музику в Україні, подробиці закону.
Також Politeka.net писала, що зірка "Сватів" Федір Добронравов примчав до лікарні, щоб підтримати окупантів, які отримали поранення, приїхавши вбивати українців.