Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує путінську агресію проти України, покликав поранених окупантів на свій концерт у Криму.

Про це він заявив у відеозверненні, яке розмістив у соцмережах.

"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.

За словами співака, на окупованому півострові у нього заплановано два концерти - у Ялті та Феодосії.

"Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму на наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я у кримських шпиталях та санаторіях", - додав любитель путіна.

Відразу після публікації відеозвернення на Кіркорова обрушився шквал критики:

"Поспішає дати концерти, поки міст цілий";

"Спочатку до кіркорова, і відразу до кобзона"

"Кобзон передав естафету";

"Він сам поранений на голову";

"Фу! Огидно слухати!";

"Йому б табуретку ще. Рівень акторської гри цієї заяви якраз із ранків. Щирість зашкалює";

"ціль для хаймарса номер один?)";

"Хоче русню добити своїм співом".

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