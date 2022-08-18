З 1 жовтня на військовий облік в Україні повинні стати представниці 14 спеціальностей.

Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік, визначатимуть дипломом, пише Politeka.net з посиланням на народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Жінки, які здобули професійну освіту за відповідним фахом. Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив Веніславський.

Станом на 18 серпня в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують жінок стати на військовий облік.

Також Веніславський попередив, яким і чи буде взагалі покарання для жінок, які не стануть на військовий облік.

Так, за його словами, до жінок, які з 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції не відразу застосовуватимуться. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність.

«У майбутньому, думаю, що у випадку ухиляння від постановки на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів», - попередив народний депутат.

Нагадаємо, днями міністр оборони Україіни Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ наразі не потребують збільшення особового складу, мобілізації підлягають лише конкретні фахівці.

Так, за його словами, наразі в ЗСУ насамперед потрібні: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи, а також фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту.

Нагадаємо, військове положення і мобілізацію продовжили - до якої дати.

Також повідомлялось, що в Генштабі видали пояснення, щодо виїзда з міста без погодження з військкоматом.

У РНБО також зробили важливу заяву щодо військового обліку для жінок.