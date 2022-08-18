Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік, визначатимуть дипломом, пише Politeka.net з посиланням на народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.
"Жінки, які здобули професійну освіту за відповідним фахом. Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив Веніславський.
Станом на 18 серпня в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують жінок стати на військовий облік.
Також Веніславський попередив, яким і чи буде взагалі покарання для жінок, які не стануть на військовий облік.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Нафтогаз" оприлюднив ціну на газ для опалювального сезону і обурив українців: "Не приводьте в приклад ЄС"
"Я в полоні": Саакашвілі звернувся до українців, розповівши, де він і що з ним
Танкович із "Дизель шоу" повернувся у свій будинок і побачив, що росіяни винесли із собою: "Намагалися стати ближче до 21 століття"
"Холостяк" Заливако звернувся з несподіваним закликом, просить допомоги: "Хочу звернутися востаннє..."
Так, за його словами, до жінок, які з 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції не відразу застосовуватимуться. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність.
«У майбутньому, думаю, що у випадку ухиляння від постановки на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів», - попередив народний депутат.
Нагадаємо, днями міністр оборони Україіни Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ наразі не потребують збільшення особового складу, мобілізації підлягають лише конкретні фахівці.
Так, за його словами, наразі в ЗСУ насамперед потрібні: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи, а також фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту.
Нагадаємо, військове положення і мобілізацію продовжили - до якої дати.
Також повідомлялось, що в Генштабі видали пояснення, щодо виїзда з міста без погодження з військкоматом.
У РНБО також зробили важливу заяву щодо військового обліку для жінок.