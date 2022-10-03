Як заявили в пресслужбі банку, це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів валют. Крім того, зросла собівартість доставки валюти до відділень.
При цьому в ПриватБанку наголосили, що всі українці можуть безкоштовно отримувати перекази на гривневі рахунки.
Так, з 1 жовтня 2022 року змінилися тарифи на:
- надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки,
- зарахування міжнародних P2P-переказів на валютні картки,
- зарахування SWIFT-переказів на валютні картки, зокрема й від міжнародних компаній.
Тарифи на надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки зросли з 2% (min 50 грн) до 4% (min 50 грн).
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Тарифи за зарахування міжнародних переказів/платежів раніше були:
На гривневі картки/рахунки:
- міжнародні P2P-перекази – 0,5%;
- SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – до 0,5%.
На валютну картку:
- міжнародні P2P-перекази через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку – 0,5%;
- через сервіси не ПриватБанку – 0,5%;
- SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – 0,5%.
Тепер же тарифи становлять:
- на міжнародні P2P-перекази через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку – 0,5%;
- через сервіси не ПриватБанку – 2%;
- на SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – 1%.
У ПриватБанку додали, що таке рішення тимчасове. Про відновлення тарифів буде повідомлено додатково.
Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.
Крім того, Politeka.net писала про Держбюджет 2023: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.
Нагадаємо також, що ПриватБанк запустив нову функцію.