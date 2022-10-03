ПриватБанк з 1 жовтня тимчасово підвищив тарифи на деякі види міжнародних переказів.

Як заявили в пресслужбі банку, це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів валют. Крім того, зросла собівартість доставки валюти до відділень.

При цьому в ПриватБанку наголосили, що всі українці можуть безкоштовно отримувати перекази на гривневі рахунки.

Так, з 1 жовтня 2022 року змінилися тарифи на:

надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки,

зарахування міжнародних P2P-переказів на валютні картки,

зарахування SWIFT-переказів на валютні картки, зокрема й від міжнародних компаній.

Тарифи на надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки зросли з 2% (min 50 грн) до 4% (min 50 грн).

Тарифи за зарахування міжнародних переказів/платежів раніше були:

На гривневі картки/рахунки:

міжнародні P2P-перекази – 0,5%;

SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – до 0,5%.

На валютну картку:

міжнародні P2P-перекази через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку – 0,5%;

через сервіси не ПриватБанку – 0,5%;

SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – 0,5%.

Тепер же тарифи становлять:

на міжнародні P2P-перекази через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку – 0,5%;

через сервіси не ПриватБанку – 2%;

на SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній – 1%.

У ПриватБанку додали, що таке рішення тимчасове. Про відновлення тарифів буде повідомлено додатково.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

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