Мешканці ще однієї області почали отримувати додаткову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, мешканцям звільненої Донеччини почали виплачувати 1200 гривень. Грошову допомогу вже отримали люди в Святогірську та селі Ярова.

Списки на отримання виплат складає територіальна громада. Виплати проводить Укрпошта на пересувних відділеннях. Всього заплановано видати готівку 13 тисячам осіб, на що Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже виділив кошти.

На черзі – місто Лиман, жителям якого доставлять гроші, як тільки відновиться зв’язок.

Також у Мінреінтеграції відзвітували про аналогічні виплати 1200 гривень мешканцям звільненої Харківщини та Херсонщини.

Кожного дня все більше мешканців деокупованої Харківщини отримують грошову допомогу. Станом на понеділок, майже 7 тисяч осіб отримали виплати в розмірі 1200 гривень на загальну суму більш як 8 мільйонів гривень. На Херсонщині станом на 3 жовтня здійснено виплати на суму понад 300 тисяч гривень.

У міністерстві також нагадали, що графік виплат формується залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

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