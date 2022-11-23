Українцям нагадали, як отримати від міжнародних донорів грошову допомогу в розмірі 1200 та 2200 гривень готівкою на особу.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, у межах спільних проєктів Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій жителям звільненого Херсона й області надається фінансова підтримка.

Громадянам, які пережили окупацію, через Укрпошту виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1200 та 2200 гривень готівкою на особу. На кеш-допомогу мають право як дорослі, так і діти.

Списки на отримання коштів формують соціальні працівники органів місцевого самоврядування. Щоб отримати грошову підтримку, попередньо необхідно звернутися до відповідної місцевої ради. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна й онлайн, заповнивши реєстраційну гугл-форму.

Також повідомляється, що в деокупованому Херсоні та районах області розпочали роботу «Пункти незламності». У спеціально розгорнутих та облаштованих приміщеннях громадяни можуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити гаджети, скористатися супутниковим інтернетом й отримати консультації соціальних або медичних працівників.

Найближчим часом такі пункти з’являться по всьому місту й всій звільненій частині області.

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