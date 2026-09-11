У Кропивницькому 11 вересня комунальники проводять планові та аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах. Мешканців окремих будинків попередили про можливі тимчасові перебої з тиском води.

Відключення води у Кропивницькому цього тижня пов'язані з ремонтами мереж — 11 вересня бригади комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» продовжують планові та аварійні роботи, тож мешканців окремих будинків попереджають про можливі перебої з тиском води.

Про це повідомили у водоканалі, передає «Златопіль». Станом на 09:00 11 вересня підприємство забезпечує стабільну подачу води, однак фахівці одночасно проводять ремонтні роботи на кількох ділянках мережі.

Де ліквідують витоки води

У Кропивницькому бригади працюють над ліквідацією витоків за такими адресами:

вул. Херсонська, 137;

вул. Скоропадського, 8;

вул. Кримська, 25 та 77;

вул. Святослава Хороброго, 18;

вул. Барболіна, 21/67;

вул. Братиславська, 105;

вул. Євгена Маланюка, 11.

Ремонт та заміна мереж

Окрім ліквідації витоків, комунальники виконують складніші роботи. У селі Підгайці ремонтують водопровідну камеру, у провулку Максима Залізняка, 48 замінюють ділянку водопроводу, а на вулиці Героїв-рятувальників, 4 тривають підготовчі земляні роботи для подальшої заміни труби.

Усі роботи спрямовані на покращення надійності водопостачання в місті. Жителів окремих будинків за вказаними адресами закликають із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв із тиском води.

Що робити, якщо зникла вода

Якщо у вашому будинку за вказаними адресами тимчасово зникла вода або впав тиск, комунальники радять зачекати завершення ремонтних робіт — подачу відновлять одразу після їхнього закінчення. У разі тривалої відсутності води звертайтеся до диспетчерської служби КП «Дніпро-Кіровоград».

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