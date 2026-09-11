Відключення води у Кропивницькому цього тижня пов'язані з ремонтами мереж — 11 вересня бригади комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» продовжують планові та аварійні роботи, тож мешканців окремих будинків попереджають про можливі перебої з тиском води.
Про це повідомили у водоканалі, передає «Златопіль». Станом на 09:00 11 вересня підприємство забезпечує стабільну подачу води, однак фахівці одночасно проводять ремонтні роботи на кількох ділянках мережі.
Де ліквідують витоки води
У Кропивницькому бригади працюють над ліквідацією витоків за такими адресами:
- вул. Херсонська, 137;
- вул. Скоропадського, 8;
- вул. Кримська, 25 та 77;
- вул. Святослава Хороброго, 18;
- вул. Барболіна, 21/67;
- вул. Братиславська, 105;
- вул. Євгена Маланюка, 11.
Ремонт та заміна мереж
Окрім ліквідації витоків, комунальники виконують складніші роботи. У селі Підгайці ремонтують водопровідну камеру, у провулку Максима Залізняка, 48 замінюють ділянку водопроводу, а на вулиці Героїв-рятувальників, 4 тривають підготовчі земляні роботи для подальшої заміни труби.
Усі роботи спрямовані на покращення надійності водопостачання в місті. Жителів окремих будинків за вказаними адресами закликають із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв із тиском води.
Що робити, якщо зникла вода
Якщо у вашому будинку за вказаними адресами тимчасово зникла вода або впав тиск, комунальники радять зачекати завершення ремонтних робіт — подачу відновлять одразу після їхнього закінчення. У разі тривалої відсутності води звертайтеся до диспетчерської служби КП «Дніпро-Кіровоград».
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