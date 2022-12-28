ПриватБанк запустив у Приват24 корисну функцію, якою можна користуватися без підключення до Інтернету.

У ПриватБанку повідомили, що тепер користувачі “Приват24 для бізнесу” можуть підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.

ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Як тільки з’являється доступ до інтернету користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів.

Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку “Приват24 для бізнесу” для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple.

Доступ у додаток «Приват24 для бізнесу» без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на вашому пристрої, так і в мобільному додатку.

У ПриватБанку також зробили відеоінструкцію, як підготувати шаблони платежів та скористатися ними для швидкого створення та відправки платежів після відновлення інтернет-з'єднання.

Також у режимі без Інтернету доступний перелік чергових відділень із безперебійним режимом роботи.

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