У компанії зазначили, що вартість доставки до відділення та поштомати відтепер розраховуватиметься однаково.

З 1 січня 2023 року на "Новій пошті" почнуть діяти нові тарифи. Як зазначили у компанії, зміни прийняті, щоб і надалі гарантувати своєчасну та якісну доставку під час війни. Про це "Нова пошта" оголосила на своєму сайті.

У компанії зазначили, що вартість доставки до відділення та поштомати відтепер розраховуватиметься однаково.

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