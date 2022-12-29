З 1 січня 2023 року на "Новій пошті" почнуть діяти нові тарифи. Як зазначили у компанії, зміни прийняті, щоб і надалі гарантувати своєчасну та якісну доставку під час війни. Про це "Нова пошта" оголосила на своєму сайті.
У компанії зазначили, що вартість доставки до відділення та поштомати відтепер розраховуватиметься однаково.
Змін кілька. Зокрема, тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.
Посилання між відділеннями та поштаматами по місту буде коштувати:
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- до 2 кг – 50 грн.;
- до 10 кг – 80 грн.;
- до 30 кг – 120 грн.
Посилання між відділеннями та поштаматами по Україні :
- до 2 кг – 70 грн.;
- до 10 кг – 100 грн.;
- до 30 кг – 140 грн.
Доплата за доставку/забирання кур'єром :
- для відправок до 30 кг – 35 грн. до тарифу;
- за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг – 100 грн. до тарифу.
Крім того, вартість доставки до відділення та поштамати тепер розраховуватиметься однаково. А додаткова плата 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні скасовується.
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