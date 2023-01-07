Порядок нарахування виплат на проживання для ВПО - що буде у 2023-му році.

Нагадаємо, Право на грошову допомогу на проживання мають особи, які перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, який постійно оновлюється.

В Мінреінтеграції повідомили, що буде з виплатами у 2023-му році.

Так, в міністерстві запевнили, що внутрішні переселенці автоматично продовжуватимуть отримувати допомогу від держави. Не потрібно буде ані звертатись із заявами, ані підтверджувати місце проживання, матеріальний стан, дохід чи щось інше.

«Це безстрокові виплати, тому люди можуть не хвилюватись», - заявила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

Таким чином, допомога, як і раніше, буде надаватись щомісячно з місяця звернення (за повний місяць незалежно від дати звернення) на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Розмір виплат: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, для інших осіб – 2000 гривень.

Минулого року на виплати ВПО було витрачено майже 55 млрд гривень. В Мінреінтеграції обіцяють, що цьогоріч сума виплат не зменшуватиметься.

В Україні, станом на листопад, було зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду: "З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн".

Нагадаємо, в "Нафтогазі" зробили важливе роз'яснення щодо розрахунку суми в квитанціях.

Крім того, повідомлялось про важливі зміни в Україні з 1 січня.

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