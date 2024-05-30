У ніч на 30 травня російські окупанти завдали нового ракетно-авіаційного удару по об’єктах України.

Згідно з даними Повітряних Сил ЗС України, російські загарбники вдарили по військових об’єктах та критичній інфраструктурі.

«Із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська –рф. та мису Чауда (Крим)», - йдеться у звіті захисників неба над Україною.

В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Додамо, минулої ночі окупанти знищили історичну пам'ятку на Харківщині.

У селищі Мала Данилівка Харківської області російські загарбники знищили ракетами манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Крім того, внаслідок цих ударів на Харківщині були влучання в житловому мікрорайоні, пошкоджені магазини, приміщення бібліотеки та спортивної школи.

«Близько 2 годин ночі 30 травня було завдано 5 ракетних ударів по об’єктам інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі», - повідомив очільник громади Олександр Гололобов, опублікувавши наслідки ракетних ударів, попередньо С-300.

Нагадаємо, що під ракетною атакою також опинився і Харків.

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